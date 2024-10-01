Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл - фото 1

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл

Артикул: CH-065-395
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 150 мл
Фотография товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 150 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 90 мл
Фотография товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 90 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина91 мм
  • Диаметр69 мм
  • Объем0,1 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло KLERMON, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Кресло KLERMON

52
Фотография товара Мягкий стул Кора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Кора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Мягкий стул Кора

90
Фотография товара Стул Ува N, голубой/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Стул Ува N, голубой/ белый

99
Распродажа
Фотография товара Стул Chic Bluvel, молочный/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic Bluvel, молочный/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Chic Bluvel, молочный/ белый каркас

89
Фотография товара Люстра Эсенлер, хром венге, 5 ламп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Эсенлер, хром венге, 5 ламп, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Люстра Эсенлер, хром венге, 5 ламп

41
Фотография товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый

40
В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от160
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор

15
В наличии 974 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Галлоуэй» , произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Чашка кофейная «Галлоуэй»

7
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кашуб-хел», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кашуб-хел», фарфор

12
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида» для эспрессо , произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида» для эспрессо

6
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крим Пера», произведённого компанией ChiedoCover
от280
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крим Пера»

15
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Виктория» , произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чашка кофейная «Виктория»

15
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эгг» , произведённого компанией ChiedoCover
от900

Чашка кофейная «Эгг»

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Виктория-отель», произведённого компанией ChiedoCover
от320
Оптовая цена

Чашка кофейная «Виктория-отель»

7
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Блю Дэппл», фарфор 85 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Чашка кофейная «Блю Дэппл», фарфор 85 мл

11
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», желтый, 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от500
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», желтый, 80 мл

13
В наличии 72 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл
Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл
от 150
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кресло KLERMON, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Кресло KLERMON

52
Фотография товара Мягкий стул Кора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Кора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Мягкий стул Кора

90
Фотография товара Стул Ува N, голубой/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, голубой/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Стул Ува N, голубой/ белый

99
Распродажа
Фотография товара Стул Chic Bluvel, молочный/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chic Bluvel, молочный/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Chic Bluvel, молочный/ белый каркас

89