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Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 90 мл - фото 1

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 90 мл

Артикул: CH-065-525
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина78 мм
  • Диаметр56 мм
  • Объем0,09 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке144 шт

Отзывы

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