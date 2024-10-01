Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Лив» - фото 1

Чашка кофейная «Лив»

Артикул: CH-065-625
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Дорота»
Фотография товара Чашка кофейная «Дорота» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Перформа»
Фотография товара Чашка кофейная «Перформа» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр70 мм
  • Объем0,085 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

404
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от234 590
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый

39
Фотография товара Стол Холс, стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Холс, стеклянный , произведённого компанией ChiedoCover
90 790
Оптовая цена

Стол Холс, стеклянный

58
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, велюр Velutto-04 светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, велюр Velutto-04 светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стул Safir, велюр Velutto-04 светло-бежевый, светлый орех

55
Фотография товара Стол садовый Панама, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама, черный, произведённого компанией ChiedoCover
30 790
Оптовая цена

Стол садовый Панама, черный

50
Фотография товара Мензурка стекло 100 мл, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мензурка стекло 100 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от360

Мензурка стекло 100 мл, прозрачный

6
В наличии 600 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Кофейная пара «Млечный путь оранжевый», произведённого компанией ChiedoCover
от460
Оптовая цена

Кофейная пара «Млечный путь оранжевый»

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Вайт»

15
В наличии 238 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Bella Italia 1» , произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Чашка кофейная «Bella Italia 1»

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от430
Оптовая цена

Чашка кофейная «Монако Вайт», фарфор 85 мл

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пепперкорн» , произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пепперкорн»

9
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Бонд», произведённого компанией ChiedoCover
от1 360
Оптовая цена

Чашка кофейная «Бонд»

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Революшн Гранит» , произведённого компанией ChiedoCover
от600
Оптовая цена

Чашка кофейная «Революшн Гранит»

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк Блэк»

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от880
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, желтый

5
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Лив»
Чашка кофейная «Лив»
от 450
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

404
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от234 590
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ розовый

39
Фотография товара Стол Холс, стеклянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Холс, стеклянный , произведённого компанией ChiedoCover
90 790
Оптовая цена

Стол Холс, стеклянный

58
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, велюр Velutto-04 светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, велюр Velutto-04 светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стул Safir, велюр Velutto-04 светло-бежевый, светлый орех

55