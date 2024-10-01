Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 300 мл - фото 1

Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 300 мл

Артикул: CH-065-878
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кофейная пара «Млечный путь красный»
Фотография товара Кофейная пара «Млечный путь красный» от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый
Фотография товара Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Диаметр110 мм
  • Объем0,3 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стул Наполеон Бронза, деревянный

431
Фотография товара Металлическая урна Уличная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Металлическая урна Уличная

36
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца с металлическим механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от2 81010
3 100 ₽Оптовая цена

Мельница для перца с металлическим механизмом

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Штоф «Антена» с пробкой, 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Штоф «Антена» с пробкой, 0,5л

7
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка кофейная «Маррон Реативо»

5
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Вайт», произведённого компанией ChiedoCover
от760
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Вайт»

15
В наличии 238 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Крафт Распберри», произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Чашка кофейная «Крафт Распберри»

12
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Галлоуэй» , произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Чашка кофейная «Галлоуэй»

7
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аида», произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аида»

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кларет» , произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кларет»

13
В наличии 87 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Айвори», произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Чашка кофейная «Айвори»

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Террамеса Олива», произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Чашка кофейная «Террамеса Олива»

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Штутгарт», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена

Чашка кофейная «Штутгарт», фарфор

15
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор»

8
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 300 мл
Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 300 мл
от 880
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Бронза, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9904
6 190 ₽

Стул Наполеон Бронза, деревянный

431
Фотография товара Металлическая урна Уличная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Металлическая урна Уличная

36
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца с металлическим механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
от2 81010
3 100 ₽Оптовая цена

Мельница для перца с металлическим механизмом

11
В наличии