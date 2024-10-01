Товар в корзине. Перейти
Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый - фото 1

Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый

Артикул: CH-065-856
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 300 мл
Фотография товара Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 300 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 80 мл
Фотография товара Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый, 80 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина125 мм
  • Диаметр97 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №1, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Frontera №1

36
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29011
5 890 ₽

Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки

70
Фотография товара Стул Арнак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арнак, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Арнак

42
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V4082-PL True от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник V4082-PL True, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99065
64 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник V4082-PL True

46
В наличии 30 шт.
Фотография товара Диван Jet simple от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Jet simple, произведённого компанией ChiedoCover
от66 090
Оптовая цена

Диван Jet simple

15
Настоящее фото товара Сковорода для фахитос на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150

Сковорода для фахитос на подставке «Эмбер Каст» чугун, дерево, черный, светлое дерево

8
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Держатель полотенец, кольцо, EXTER, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390

Держатель полотенец, кольцо, EXTER

11

Другие товары из раздела чашки кофейные

Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эрбосо Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эрбосо Реативо»

12
В наличии 91 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 80 мл

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Виллоу», произведённого компанией ChiedoCover
от980
Оптовая цена

Чашка кофейная «Виллоу»

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Жасмин», произведённого компанией ChiedoCover
от260
Оптовая цена

Чашка кофейная «Жасмин»

6
В наличии 58 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от150
Оптовая цена

Чашка кофейная «Кунстверк», фарфор 100 мл

8
В наличии 583 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Бонд», произведённого компанией ChiedoCover
от1 360
Оптовая цена

Чашка кофейная «Бонд»

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Чашка кофейная «Симплисити», фарфор 100 мл

10
В наличии 407 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от540
Оптовая цена

Чашка кофейная «Эстиа»

5
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от580
Оптовая цена

Чашка кофейная «Пур-Амор», фарфор

9
В наличии
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Олеа», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Чашка кофейная «Олеа», фарфор

7
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый
Чашка кофейная «Пур-Амор», коралловый
от 610
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №1, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Frontera №1

36
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29011
5 890 ₽

Стул Kongsberg, бирюзовый, черные ножки

70
Фотография товара Стул Арнак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арнак, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Стул Арнак

42
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V4082-PL True от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник V4082-PL True, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99065
64 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник V4082-PL True

46
В наличии 30 шт.