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Чашка кофейная «Эстиа» - фото 1

Чашка кофейная «Эстиа»

Артикул: CH-065-808
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина95 мм
  • Объем0,08 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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