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Чайная пара «Оникс» - фото 1

Чайная пара «Оникс»

Артикул: CH-064-583
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Объем0,2 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

Отзывы

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