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Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,65 л, прозрачный - фото 1Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,65 л, прозрачный - фото 2

Чайник заварочный «Идзуми» с силиконовой прокладкой, термостойкое стекло, 0,65 л, прозрачный

Артикул: CH-065-297
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Чайник «Идзуми» с силиконовой прокладкой изготовлен из качественного термостойкого стекла. Он полностью прозрачный, ручка графина стеклянная.

Отличается по качеству материала только пластиковая крышка. Она выполнена в контрастном черном цвете. По краю горлышка есть силиконовая прокладка, обеспечивающая плотное прилегание крышки и предупреждающая ее непроизвольное соскальзывание.

Форма сужается кверху, при этом стенки неровные, а выполнены с волнообразным изгибом. За счет этого посуда приобретает неповторимость.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота125 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,275 кг
  • Объем0,65 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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