Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Чайник «Идзуми» с силиконовой прокладкой изготовлен из качественного термостойкого стекла. Он полностью прозрачный, ручка графина стеклянная.
Отличается по качеству материала только пластиковая крышка. Она выполнена в контрастном черном цвете. По краю горлышка есть силиконовая прокладка, обеспечивающая плотное прилегание крышки и предупреждающая ее непроизвольное соскальзывание.
Форма сужается кверху, при этом стенки неровные, а выполнены с волнообразным изгибом. За счет этого посуда приобретает неповторимость.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота125 мм
- Диаметр120 мм
- Вес0,275 кг
- Объем0,65 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт