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Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л - фото 1Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л - фото 2Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л - фото 3Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л - фото 4

Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,75 л

Артикул: CH-065-590
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Высота190 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,45 кг
  • Объем0,75 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветчерный, прозрачный

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