Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина130 мм
- Высота190 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,45 кг
- Объем0,75 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветчерный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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