Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Высота145 мм
- Диаметр85 мм
- Вес0,4 кг
- Объем0,5 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветчерный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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