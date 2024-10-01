Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Высота185 мм
- Диаметр105 мм
- Вес0,47 кг
- Объем0,9 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветчерный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Коктейльная рюмка «Бола»
Кружка для пива, 0,625л
Бокал для вина «И Меравиглиози», 0,55л
Кружка для пива «Айкон», 1,17л
Бокал для пива, стекло 0,4л
Коктейльная рюмка «Селект», 0,24л
Бокал для коктейлей «Амбра»
Чайник заварочный «Синий крафт», керамика 0,4 л, голубой
Чайник заварочный «Млечный путь красный», фарфор 0,5 л
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,5 л
Чайник заварочный «Агат», фарфор 0,8 л
Чайник заварочный «Алина», фарфор 0,6 л, белый
Чайник заварочный «Карат», фарфор 0,7 л
Чайник заварочный «Восток», фарфор 0,5 л, синий
Чайник заварочный «Романс-Восток», фарфор 0,8 л, синий
Чайник заварочный «Спайро», фарфор 0,6 л, белый
Чайник заварочный «Версаль», фарфор 0,4 л