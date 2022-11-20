Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый

13 оценок

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Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый

4.9
395 ₽
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1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
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1835-0101011835-010101
ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
1000-9051000-905
1000-5131000-513
1000-1071000-107
1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Материал — спандекс

Плотность — 200 г/м²

Цвет чехла может быть любым

+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика

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Основные характеристики

  • Материалспандекс, стрейч
  • Цветбежевый

Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Чехол 46 с прямой спинкой, бежевый — выполненные заказы

Чехол 46 с прямой спинкой, лиловыйЧехол 46 с прямой спинкой, лиловыйЧехол 46 с прямой спинкой, бежевыйЧехол 46 с прямой спинкой, бежевый
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