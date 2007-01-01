Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces
5 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 1Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 2Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 3Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 4Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 5Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 6Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 7Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces - фото 8
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces производства ChiedoCover
Хит

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces

Артикул: CH-084-071
5 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Оснащенный эргономичными подлокотниками, он обеспечивает поддержку и комфорт во время длительных мероприятий. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Цветразноцветный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаткань
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1900 мм
  • Глубина упаковки850 мм
  • Объём упаковки0.97 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84033
2 730 ₽

Стул Хит 25мм

457
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84017
2 215 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб

84
Распродажа
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8307
4 100 ₽

Стул Хит 20мм, складной, серебро, бежевый кожзам

31
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89013
2 155 ₽

Стул Хит 20мм, золото, микрофибра красная

422
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

40
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 73013
3 125 ₽

Стул Хит 20мм с подлокотниками, тёмный орех, арш коричневый

6
Фотография товара Стул Патрик 20 с широким сиденьем, рогожка Sawana 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20 с широким сиденьем, рогожка Sawana 80, произведённого компанией ChiedoCover
от3 800

Стул Патрик 20 с широким сиденьем, рогожка Sawana 80

15
В наличии 1 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
1 640

Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото

9
Фотография товара Стул Кейт складной черный, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кейт складной черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул Кейт складной черный, черные ножки

26
В наличии 142 шт.
Фотография товара Стул Борно, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Борно, бело-серый

7
В наличии 2377 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 02, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, темно-синий

39
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6908
5 090 ₽

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

460
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Фотография товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

30
Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
Хит
Фотография товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 90032
2 790 ₽

Чехол на стол 01, 1800*800*750, белый

11
В наличии 29 шт.
Распродажа
Фотография товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от25 99080
127 990 ₽Оптовая цена

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, оливковый

42
Фотография товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1300х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090

Стол Лидер 1, 1300х800, белый

10

Другие товары из раздела банкетные стулья

Фотография товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

127
Распродажа
Фотография товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 90047
3 580 ₽

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

74
Фотография товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 700
Оптовая цена

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

127
Настоящее фото товара Стул Дарио, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Дарио

65
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Дарио, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Дарио, белый

84
В наличии 25 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74033
2 595 ₽

Стул Хит 20мм банкетный, золото, арш синий

12
Акция
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59036
2 450 ₽

Стул Хит 20, велюр Remy 81, серебро

12
Хит
Фотография товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 740

Стул Хит 20, велюр красный велютто 38, каркас золото

8
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 440

Стул Милан с гибкой спинкой, серый

15
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 84028
2 535 ₽

Стул Хит 25, жаккард ромб синий, каркас золото

7

Товар в корзине

Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces
Стул Хит 25 с подлокотниками, каркас черный муар, с принтом Faces
от 3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 02, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от840

Чехол 02, темно-синий

39
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6908
5 090 ₽

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

460
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Фотография товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

30

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности