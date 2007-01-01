Характеристики товара
Описание
Это полотенце создано для ежедневной работы в ресторанах, кафе и на банкетах. Натуральный состав ткани обеспечивает идеальный баланс: лен дарит прочность, антибактериальность и быструю сушку, а хлопок добавляет мягкость и максимальную впитывающую способность. Изделие отлично справляется с удалением влаги и загрязнений с посуды, столовых приборов и рук, при этом не оставляет разводов и ворсинок на стекле и фарфоре. Полотенце сохраняет форму после множества стирок, не садится и не теряет внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.
Преимущества:
Отличная впитываемость: быстро и эффективно впитывает влагу.
Прочность и износостойкость: выдерживает частые стирки и интенсивное использование.
Быстрое высыхание: благодаря льняным волокнам.
Натуральный антисептик: лен препятствует размножению бактерий и плесени.
Экологичность и гипоаллергенность: 100% натуральное сырье.
Универсальность: подходит для рук, посуды, протирки столов и приборов.
Эстетичный внешний вид: благородная натуральная фактура, доступна в разных цветах.
Возможно нанесение вышивки по индивидуальному эскизу. Уточняйте у менеджера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина400 мм
- Материаллен
- Для официантовда
- ДетскоеНет
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет