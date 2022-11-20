Характеристики товара
Описание
Материал: лен 100%
Размеры: 40х60, 40х70, 45х60, 45х70 мм
Материал: лен 100%
Размеры: 40х60, 40х70, 45х60, 45х70 мм
|Размерсм
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|40х60
|170
|220
|40х70
|170
|220
|45х60
|180
|230
|45х70
|180
|230
Полотенце для официанта, х/б
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Ручник впитывающий, черный
Ручник впитывающий, серый
Ручник впитывающий, белый
Ручник официанта, черный
Ручник официанта, серый
Ручник официанта, белый
Ручник официанта, бордовый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
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Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Столовая группа 08
Столовая группа 09
Столовая группа 10