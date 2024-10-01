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Держатель Comfort chrome запасного рулона, хром - фото 1

Держатель Comfort chrome запасного рулона, хром

Артикул: CH-068-213
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Держатель запасного рулона для ванной комнаты — это современный аксессуар, который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Аксессуары выполнены из прочных материалов. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота50 мм
  • Вес0,220 кг
  • МатериалХромоникелевое покрытие
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Держатель Comfort chrome запасного рулона, хром
Держатель Comfort chrome запасного рулона, хром
от 1 390
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