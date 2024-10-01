Товар в корзине. Перейти
Держатель туалетной бумаги Fixsen kvadro - фото 1

Держатель туалетной бумаги Fixsen kvadro

Артикул: CH-068-212
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Держатель Comfort chrome запасного рулона, хром
Фотография товара Держатель Comfort chrome запасного рулона, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Бумагодержатель Fixsen hotel с полкой для телефона
Фотография товара Бумагодержатель Fixsen hotel с полкой для телефона от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Матовое стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина80 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалметалл, латунь
  • Цветхромированный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Держатель туалетной бумаги Fixsen kvadro
Держатель туалетной бумаги Fixsen kvadro
от 1 190
В корзине

С этим товаром покупают