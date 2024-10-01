Характеристики товара
Описание
Набор Adventure разработан специально для малышей на основе модульного конструктора Evolution. Те же идеи по максимально привлекательной цене!
Мы основательно испытали конструктор Evolution на практике, что позволило нам понять, какие игрушки и виды активности интересны самым маленьким в 6–12 месяцев. В результате мы разработали оптимальные модели для развития моторики у малышей.
Все дети разные, и только вы можете с уверенностью сказать, какие интересы вашего ребёнка надо поддерживать. Мы же хотим вам немного помочь, поэтому уже к выпуску конструктора Adventure было разработано множество вариантов сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.