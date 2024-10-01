Товар в корзине. Перейти
Детский комплекс Adventure - фото 1Детский комплекс Adventure - фото 2Детский комплекс Adventure - фото 3

Детский комплекс Adventure

Артикул: CH-063-979
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.
Следующий Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Набор Adventure разработан специально для малышей на основе модульного конструктора Evolution. Те же идеи по максимально привлекательной цене!

Мы основательно испытали конструктор Evolution на практике, что позволило нам понять, какие игрушки и виды активности интересны самым маленьким в 6–12 месяцев. В результате мы разработали оптимальные модели для развития моторики у малышей.
Все дети разные, и только вы можете с уверенностью сказать, какие интересы вашего ребёнка надо поддерживать. Мы же хотим вам немного помочь, поэтому уже к выпуску конструктора Adventure было разработано множество вариантов сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Обувница Диана, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Обувница Диана

30
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое плетеное Panama, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое плетеное Panama

49
Фотография товара Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром

39
Фотография товара Стул Карло, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Карло, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Стул Карло, бежевый

74
Настоящее фото товара Подстолье ER 3100H, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Подстолье ER 3100H

86
Фотография товара Пуф Jacare, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Jacare, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590

Пуф Jacare, серая ткань

13
Фотография товара Кресло барное с подушкой Armona, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло барное с подушкой Armona, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
30 390
Оптовая цена

Кресло барное с подушкой Armona, зеленый

11
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела детские комплексы для дома и дачи

Фотография товара Детский комплекс My First QUADRO от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс My First QUADRO, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Детский комплекс My First QUADRO

8
Фотография товара Детский комплекс Offroad от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Offroad, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790

Детский комплекс Offroad

11
Фотография товара Комплект мебели S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели S, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290

Комплект мебели S

13
Фотография товара Комплект мебели L от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели L, произведённого компанией ChiedoCover
от43 890

Комплект мебели L

11
Настоящее фото товара Детский комплект Universal c модульной горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от58 690

Детский комплект Universal c модульной горкой

15
Настоящее фото товара Детский комплекс Starter с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от45 190

Детский комплекс Starter с изогнутой горкой

13
Настоящее фото товара Детский комплекс Junior с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от55 400

Детский комплекс Junior с изогнутой горкой

13
Настоящее фото товара Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с модульной горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от64 290

Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с модульной горкой

7
Настоящее фото товара Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от69 090

Детский комплекс Пирамида + Upgrade kit с изогнутой горкой

13
Настоящее фото товара Детский комплекс Upgrade kit с изогнутой горкой и бассейном L, произведённого компанией ChiedoCover
от77 790

Детский комплекс Upgrade kit с изогнутой горкой и бассейном L

10

Товар в корзине

Детский комплекс Adventure
Детский комплекс Adventure
от 26 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Обувница Диана, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Обувница Диана

30
Фотография товара Кресло пластиковое плетеное Panama от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое плетеное Panama, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое плетеное Panama

49
Фотография товара Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром

39
Фотография товара Стул Карло, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Карло, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Стул Карло, бежевый

74