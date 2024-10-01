Товар в корзине. Перейти
Детский комплекс Offroad - фото 1Детский комплекс Offroad - фото 2

Детский комплекс Offroad

Артикул: CH-063-981
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.
Следующий Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама
Фотография товара Игровой модуль Sorting Tree, зеленая рама от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Хотите собрать автомобиль? Легко, если у вас есть конструктор Offroad. В комплекте 279 деталей, CD-диск и четыре вездеходных колеса.

Модульная система дает неограниченный простор для фантазии и новых идей. Конечно, из деталей Offroad можно собрать и уже хорошо знакомые лазалки, рампы и крепости для маленьких скалолазов.

В комплекте
1x Offroad
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79013
5 490 ₽

Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный

328
Фотография товара Подстолье Kochur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Kochur, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Подстолье Kochur

86
Фотография товара Диван Десвилль, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Диван Десвилль, оранжевый

33
Фотография товара Кровать односпальная с гвоздиками велюр светлый Hugo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать односпальная с гвоздиками велюр светлый Hugo, произведённого компанией ChiedoCover
от88 090
Оптовая цена

Кровать односпальная с гвоздиками велюр светлый Hugo

9
Настоящее фото товара Гель для волос и тела Argan 500 мл , произведённого компанией ChiedoCover
от690

Гель для волос и тела Argan 500 мл

6

Другие товары из раздела детские комплексы для дома и дачи

Фотография товара Детский комплекс Beginner от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Beginner, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390

Детский комплекс Beginner

15
Фотография товара Детский комплекс Universal от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Universal, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290

Детский комплекс Universal

8
Фотография товара Детский комплекс Adventure от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Adventure, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090

Детский комплекс Adventure

12
Фотография товара Детский комплекс Пирамида-лазалка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Пирамида-лазалка, произведённого компанией ChiedoCover
от22 790

Детский комплекс Пирамида-лазалка

10
Фотография товара Детский комплекс Ultimate от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский комплекс Ultimate, произведённого компанией ChiedoCover
от57 990

Детский комплекс Ultimate

15
Настоящее фото товара Детский комплекс Universal с изогнутой горкой и бассейном XXL, произведённого компанией ChiedoCover
от118 390

Детский комплекс Universal с изогнутой горкой и бассейном XXL

5
Настоящее фото товара Детский комплекс Universal + My First QUADRO с изогнутой горкой и 2 алюминиевых профиля, произведённого компанией ChiedoCover
от80 690

Детский комплекс Universal + My First QUADRO с изогнутой горкой и 2 алюминиевых профиля

11
Настоящее фото товара Детский комплекс Junior с модульной горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от50 690

Детский комплекс Junior с модульной горкой

12
Настоящее фото товара Детский комплекс Junior с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от55 400

Детский комплекс Junior с изогнутой горкой

13
Настоящее фото товара Детский комплекс Upgrade kit с изогнутой горкой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290

Детский комплекс Upgrade kit с изогнутой горкой

11

Товар в корзине

Детский комплекс Offroad
Детский комплекс Offroad
от 44 790
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79013
5 490 ₽

Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный

328
Фотография товара Подстолье Kochur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Kochur, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Подстолье Kochur

86
Фотография товара Диван Десвилль, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Диван Десвилль, оранжевый

33
Фотография товара Кровать односпальная с гвоздиками велюр светлый Hugo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать односпальная с гвоздиками велюр светлый Hugo, произведённого компанией ChiedoCover
от88 090
Оптовая цена

Кровать односпальная с гвоздиками велюр светлый Hugo

9