Характеристики товара
Описание
Хотите собрать автомобиль? Легко, если у вас есть конструктор Offroad. В комплекте 279 деталей, CD-диск и четыре вездеходных колеса.
Модульная система дает неограниченный простор для фантазии и новых идей. Конечно, из деталей Offroad можно собрать и уже хорошо знакомые лазалки, рампы и крепости для маленьких скалолазов.
В комплекте
1x Offroad
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.