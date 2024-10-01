Характеристики товара
Описание
Комплект мебели L в. расширенном исполнении подкупает довольно большим размером моделей и идеально подходит для использования несколькими детьми. В наборе 345 деталей, включая мультиколесо, алюминиевый профиль, игровой мешок.
Конструктор предлагает десять вариантов сборки на все случаи жизни. Конечно же, Комплект мебели L обладает всеми известными характеристиками системы QUADRO.
В комплекте
1x Комплект мебели L
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.