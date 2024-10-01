Характеристики товара
Описание
Из конструктора Ultimate можно собрать самые разнообразные модели: Baby Вallcage с сеткой и шариками (12600), а также с горкой для малышей или даже настоящий рыцарский замок со сплошными стенами.
По многочисленным просьбам клиентов мы разработали модульный конструктор Ultimate, который, подобно игровому центру для самых маленьких (57120), подходит для детей от года благодаря ступенькам высотой 20 см.
Когда малыши подрастут, из Ultimate можно собрать модели второго уровня, предназначенные для детей от трёх лет с более развитой моторикой.
В комплект Ultimate входят 712 деталей, включая крышу для Baby Ballcage (00011), алюминиевый профиль (40276), двойные соединители (00955) для малышковой горки и рампы.
Конструктор Ultimate — настоящий универсальный талант в нашем ассортименте, который предлагает множество вариантов сборки для всех возрастов и на все случаи жизни.
В комплекте
1x Ultimate
Руководство по сборке
Инструкции по безопасности/Рекомендации по вариантам сборки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.