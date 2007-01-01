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Настоящее фото товара Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук
5 оценок
114 690
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Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук - фото 1Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук - фото 2Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук - фото 3Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук - фото 4Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук - фото 5Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук - фото 6Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук - фото 7
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Реальное изображение товара 1 Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук производства ChiedoCover

Диван Честер, иск.замша Аурум Плюс Грей, ножки бук

Артикул: CH-057-038
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2200 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья160 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классическая модель Честер - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность. Срок службы до 15 лет.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает Честер идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель Честер прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Модель Честер может быть произведена в любых размерах и дизайне. У нас можно заказать диван Честер прямой, угловой и П-образный, а также кресла и пуфы для мягкого гарнитура в едином стиле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2200 мм
  • Глубина930 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья160 мм
  • Глубина сиденья620 мм
  • Высота до сиденья380 мм
  • Материал ножекбук под лак
  • Цветсерый
  • Обивкаискусственная замша

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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