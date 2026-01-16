Диван Кенневик - выразительная модель для стильных интерьеров кафе, ресторанов и лаунж-пространств. Он помогает создать уютную атмосферу и комфортную посадочную зону для гостей.
Модель хорошо подходит для ресторанов с современным интерьером, баров и зон ожидания в отелях. Благодаря продуманным пропорциям диван обеспечивает удобную посадку и эстетичный внешний вид.
Преимущества:
- эффектный дизайн
- комфортная мягкая посадка
- подходит для ресторанов, баров и гостиничных холлов
- помогает формировать уютные зоны отдых
Диван можно изготовить под интерьер вашего заведения:
- любой цвет обивки
- широкий выбор тканей и материалов
- производство в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина780 мм
- Высота900 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьярогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет