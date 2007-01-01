Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Collo Lux SKS
Кресло Collo Lux SKS
38 оценок
18 090
Кресло Collo Lux SKS - фото 1

Кресло Collo Lux SKS

Артикул: CH-007-671
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина940 мм
  • Высота760 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Данная модель кресла - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает данное кресло идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.


Возможно изготовление в различных тканях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина940 мм
  • Высота760 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
