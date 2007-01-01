Характеристики товара
Описание
Диван Garda: свежесть стиля и комфорт для вашего заведения
Современный дизайн с природной элегантностью
Диван Garda — это гармония минимализма и уюта. Его насыщенный зелёный оттенок, напоминающий свежую траву, создаёт атмосферу естественности и свежести, а плавные линии и скруглённые углы добавляют мягкости строгой геометрии. Тонкие чёрные металлические ножки придают конструкции лёгкость, делая диван идеальным для современных кафе, отелей и лаунж-зон.
Комфорт и практичность
Бархатистая велюровая обивка не только выглядит стильно, но и приятна для гостей, создавая ощущение домашнего уюта даже в публичном пространстве. Умеренная жёсткость сиденья и спинки обеспечивает комфорт при длительном использовании, а прочная конструкция выдерживает активную эксплуатацию. Благодаря лаконичному дизайну диван легко впишется в интерьеры скандинавского стиля, лофта или модерна.
Преимущества:
✔ Стильный акцент — сочный зелёный цвет оживит интерьер.
✔ Лёгкость в уходе — плотная ткань устойчива к загрязнениям.
✔ Универсальность — подходит для зон ожидания, ресторанов, коворкингов, кафе.
Garda — это не просто место для сидения, а элемент интерьера, который создаёт настроение. Выбирайте диван, который оценят и ваши гости, и ваш бизнес!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1500 мм
- Глубина740 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья1130 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Цветзеленый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
- Каркасметалл, ГКД
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет