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Настоящее фото товара Диван Томас, пасмурно серый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Томас, пасмурно серый
53 оценки
28 590
Товар в корзине. Перейти
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Реальное изображение товара 3 Диван Томас, пасмурно серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван Томас, пасмурно серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Диван Томас, пасмурно серый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Диван Томас, пасмурно серый производства ChiedoCover
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Диван Томас, пасмурно серый

Артикул: CH-017-158
53 оценки
Основные характеристики
  • Ширина1340 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота830 мм
  • Вес32 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Томас — элегантный диван для кафе, зон ожидания, переговорной или лаунж-пространства. Продуманная конструкция обеспечивает комфорт при длительном ожидании: сиденье не проседает, спина получает мягкую поддержку, а классическая строчка добавляет стиля. Устойчивые опоры позволяют легко убирать под диваном, а покрытие, стойкое к загрязнениям. Модель органично вписывается в любое пространство, привнося в него уют и выразительный акцент. Надёжная мебель для общественных мест, выдерживающая высокие нагрузки.

Ключевые преимущества:
1. Долговечность: Усиленный каркас и износостойкая обивка гарантируют долгий срок службы в условиях интенсивной коммерческой эксплуатации.
2. Легкость в уходе: Покрытие легко чистится от загрязнений, что критически важно для заведений с высокой проходимостью.
3. Стильный дизайн: Классическая форма с оригинальной спинкой делает модель самодостаточным акцентом в любом пространстве.
4. Универсальность: Подходит для широкого спектра сфер — от уютных кафе до строгих переговорных и зон ожидания.
5. Комфорт: Эргономичная глубина и оптимальная поддержка спины обеспечивают удобство для посетителей на протяжении всего времени пребывания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1340 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота830 мм
  • Вес32 кг
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1350 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Вес упаковки34 кг
  • Объём упаковки1.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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