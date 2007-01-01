Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Garda 2000*740, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Garda 2000*740, велюр
12 оценок
21 290
Диван Garda 2000*740, велюр - фото 1Диван Garda 2000*740, велюр - фото 2Диван Garda 2000*740, велюр - фото 3Диван Garda 2000*740, велюр - фото 4Диван Garda 2000*740, велюр - фото 5Диван Garda 2000*740, велюр - фото 6Диван Garda 2000*740, велюр - фото 7Диван Garda 2000*740, велюр - фото 8Диван Garda 2000*740, велюр - фото 9
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Диван Garda 2000*740, велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Garda 2000*740, велюр производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Garda 2000*740, велюр производства ChiedoCover
Хит

Диван Garda 2000*740, велюр

Артикул: CH-083-433
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван Garda: свежесть стиля и комфорт для вашего заведения

Современный дизайн с природной элегантностью
Диван Garda — это гармония минимализма и уюта. Его насыщенный зелёный оттенок, напоминающий свежую траву, создаёт атмосферу естественности и свежести, а плавные линии и скруглённые углы добавляют мягкости строгой геометрии. Тонкие чёрные металлические ножки придают конструкции лёгкость, делая диван идеальным для современных кафе, отелей и лаунж-зон.

Комфорт и практичность
Бархатистая велюровая обивка не только выглядит стильно, но и приятна для гостей, создавая ощущение домашнего уюта даже в публичном пространстве. Умеренная жёсткость сиденья и спинки обеспечивает комфорт при длительном использовании, а прочная конструкция выдерживает активную эксплуатацию. Благодаря лаконичному дизайну диван легко впишется в интерьеры скандинавского стиля, лофта или модерна.

Преимущества:
✔ Стильный акцент — сочный зелёный цвет оживит интерьер.
✔ Лёгкость в уходе — плотная ткань устойчива к загрязнениям.
✔ Универсальность — подходит для зон ожидания, ресторанов, коворкингов, кафе.

Garda — это не просто место для сидения, а элемент интерьера, который создаёт настроение. Выбирайте диван, который оценят и ваши гости, и ваш бизнес!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Цветзеленый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • Каркасметалл, ГКД

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

