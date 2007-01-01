Характеристики товара
Описание
Диван Переговорная — современное решение для Хорека, где важны комфорт гостей, приватность и выразительный интерьерный акцент.
Прочная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и стабильную службу в заведениях с высокой проходимостью. Чёткая геометрия, лаконичные линии и строгий силуэт подчёркивают современный характер пространства, помогая создать атмосферу стильного минимализма и уюта.
Высокие боковые панели формируют ощущение камерности и визуально отделяют посадочное место от общего зала, создавая более спокойную и приватную зону для общения, ожидания или работы. Вертикальная рельефная простёжка внутри посадочной зоны добавляет дивану выразительности и подчёркивает его продуманную архитектуру. Глубокое сиденье обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании — ваши гости обязательно оценят внимание к деталям.
Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого дивана особое внимание уделено качеству материалов и конструкции. Износостойкая обивка рассчитана на регулярное использование и частую уборку, а металлические опоры обеспечивают устойчивость, практичность и долгий срок службы.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: обивка и металлические опоры легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы.
• Современный дизайн: лаконичная форма, высокие панели и рельефная отделка подчеркнут стиль вашего заведения.
• Комфорт и приватность для гостей: закрытая посадка создаёт уютную атмосферу и ощущение личного пространства.
• Долгосрочная инвестиция: надёжные материалы и продуманная конструкция позволяют надолго забыть о замене мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1580 мм
- Глубина600 мм
- Высота1340 мм
- Ширина сиденья1500 мм
- Глубина сиденья550 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет