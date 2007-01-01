Диван Переговорная, двухместный, велюр зеленый
33 890
Артикул: CH-087-258
Характеристики товара

Описание

Диван Переговорная — современное решение для Хорека, где важны комфорт гостей, приватность и выразительный интерьерный акцент.

Прочная конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию и стабильную службу в заведениях с высокой проходимостью. Чёткая геометрия, лаконичные линии и строгий силуэт подчёркивают современный характер пространства, помогая создать атмосферу стильного минимализма и уюта.

Высокие боковые панели формируют ощущение камерности и визуально отделяют посадочное место от общего зала, создавая более спокойную и приватную зону для общения, ожидания или работы. Вертикальная рельефная простёжка внутри посадочной зоны добавляет дивану выразительности и подчёркивает его продуманную архитектуру. Глубокое сиденье обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании — ваши гости обязательно оценят внимание к деталям.

Мы понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Именно поэтому при создании этого дивана особое внимание уделено качеству материалов и конструкции. Износостойкая обивка рассчитана на регулярное использование и частую уборку, а металлические опоры обеспечивают устойчивость, практичность и долгий срок службы.

Ключевые преимущества:

• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: обивка и металлические опоры легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы.
• Современный дизайн: лаконичная форма, высокие панели и рельефная отделка подчеркнут стиль вашего заведения.
• Комфорт и приватность для гостей: закрытая посадка создаёт уютную атмосферу и ощущение личного пространства.
• Долгосрочная инвестиция: надёжные материалы и продуманная конструкция позволяют надолго забыть о замене мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1580 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1340 мм
  • Ширина сиденья1500 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасафанера, дерево
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

