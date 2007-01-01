Характеристики товара
Описание
Диван Сигим — современная интерпретация классики, достойная звания легенды общественных интерьеров.
Прочная металлическая конструкция основания выдерживает интенсивное использование и гарантирует долгие годы стабильной службы. Геометрически выверенный силуэт, прямые линии и аккуратные пропорции подчёркивают строгий, деловой характер вашего заведения и формируют атмосферу стильного минимализма.
Прямые подлокотники и чёткая спинка образуют лаконичную рамку, внутри которой располагаются мягкие подушки с декоративной стёжкой и аккуратными утяжками. Посадка получается комфортной и поддерживающей, а ровное сиденье с плотным наполнителем обеспечивает удобство даже при длительном использовании. Ваши гости оценят сочетание визуальной строгости и настоящего комфорта.
Мы прекрасно понимаем, насколько важна надёжность в сфере Хорека. Поэтому при создании этого дивана особое внимание уделено качеству обивки и конструктиву. Износостойкий материал устойчив к истиранию и легко очищается от повседневных загрязнений, а металлическая рама с защитным покрытием не боится царапин и мелких механических воздействий.
Ключевые преимущества:
• Непревзойдённая прочность: выдерживает интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Лёгкость в уходе: обивка и металлическое основание легко очищаются, снижая затраты на обслуживание.
• Современный дизайн: строгие линии, чёткая геометрия и стёжка с пуговицами подчёркивают стиль и статус интерьера.
• Комфорт для гостей: продуманная глубина сиденья, поддерживающая спинка и мягкие подушки обеспечивают удобное времяпрепровождение.
• Долгосрочная инвестиция: качественные материалы и надёжная конструкция позволят надолго забыть о замене мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1720 мм
- Глубина770 мм
- Высота740 мм
- Материал каркасафанера, дерево, металл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет