Характеристики товара
Описание
Диван для кафе «Беллис» изготовлен из практичного кожзама. Имеет очень компактный размер, благодаря чему позволяет разместить в кафе больше посадочных мест.
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Диван для кафе «Беллис» изготовлен из практичного кожзама. Имеет очень компактный размер, благодаря чему позволяет разместить в кафе больше посадочных мест.
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