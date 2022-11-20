Товар в корзине. Перейти
Диван Bellis - фото 1

Диван Bellis

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Облако
Диван Облако
Следующий Диван Кельн
Диван Облако

Характеристики товара

Описание

Диван для кафе «Беллис» изготовлен из практичного кожзама. Имеет очень компактный размер, благодаря чему позволяет разместить в кафе больше посадочных мест.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван Торонто , произведённого компанией ChiedoCover
от17 99011
19 990 ₽Оптовая цена
8

Диван Торонто

Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
13

Диван Лотос

Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
6

Диван Ромео

Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
14

Диван Колибри

Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
11

Диван Рондо

Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
6

Диван Visit

Диван СтатусНастоящее фото товара Диван Статус, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
13

Диван Статус

Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Диван Джаз

Настоящее фото товара Диван Visit Lux, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Диван Visit Lux

Диван БостонНастоящее фото товара Диван Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
5

Диван Бостон

С этим товаром покупают
Чехол 15Настоящее фото товара Чехол 15, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
12

Чехол 15

Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 67

Настоящее фото товара Стул Лофт Удине, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
9

Стул Лофт Удине

Стол Лофт ГиндиНастоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
12

Стол Лофт Гинди

Карман энергосберегающий Bonwin BW900Настоящее фото товара Карман энергосберегающий Bonwin BW900, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
5

Карман энергосберегающий Bonwin BW900

Настоящее фото товара Табурет лестница 110, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
10

Табурет лестница 110

Другие товары из разделапо цене
Диван Tomeo, серыйНастоящее фото товара Диван Tomeo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
7

Диван Tomeo, серый

Диван Tomeo, голубойНастоящее фото товара Диван Tomeo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
129 990
Оптовая цена
8

Диван Tomeo, голубой