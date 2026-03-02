Характеристики товара
Описание
Диван Сигма - компактное решение для кафе, баров и офисов.
Преимущества:
- небольшие габариты для плотной расстановки
- удобная и уютная посадка
- подходит для зон ожидания
Индивидуальное производство:
- любой цвет обивки и материал
- производство в индивидуальных размерах
- подбор обивки под интерьер проекта
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина650 мм
- Высота1100 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет