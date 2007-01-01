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Настоящее фото товара Диван Матрикс, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Матрикс, голубой
89 оценок
23 39046
42 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Диван Матрикс, голубой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Матрикс, голубой производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Диван Матрикс, голубой производства ChiedoCover
Хит

Диван Матрикс, голубой

Артикул: CH-017-406
89 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1500 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота710 мм
  • Вес32 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Матрикс - практичное решение для интерьеров кафе, ресторанов и офисных пространств. Современный дизайн и компактные размеры позволяют эффективно использовать пространство заведения.

Модель отлично подходит для создания посадочных зон вдоль стен или в залах с высокой проходимостью.

Преимущества для HoReCa:

- современный минималистичный дизайн
- удобная посадка для гостей
- компактность и практичность
- подходит для кафе, ресторанов и офисов

Диван производится под проект интерьера:

- любой цвет и материал обивки
- большой выбор тканей и экокожи
- возможность изготовления в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 3х диванов

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота710 мм
  • Вес32 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1550 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки36 кг
  • Объём упаковки0.85 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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