Фотография Диван Matrix, голубой от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Диван Matrix, голубой

4.5
Оптовая цена
от 24 900 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван Matrix, голубой
Диван Matrix, голубой
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Диван Matrix, голубой

4.5
24900 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота710 мм
  • Цветголубой
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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