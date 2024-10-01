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Дозатор Fixsen europa для жидкого мыла - фото 1

Дозатор Fixsen europa для жидкого мыла

Артикул: CH-068-191
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Популярная коллекция в качественном исполнении, подходящая для частного дома и городской квартиры. Экологичный дизайн отражается в плавных формах коллекции и дает ощущение естественности природной красоты.

За счет отсутствия декоративных вставок прекрасно сочетается с поверхностями из природных материалов. Коллекция содержит полный набор необходимых аксессуаров для обустройства ванной комнаты и туалета. Для производства применяются качественные материалы с соблюдением технологии обработки металлов. Толстый слой хрома надежно защищает изделие и сохраняет его блеск.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота170 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалметалл, пластик, латунь, стекло
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Дозатор Fixsen europa для жидкого мыла
Дозатор Fixsen europa для жидкого мыла
от 990
В корзине

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