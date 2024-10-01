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Дозатор Comfort chrome для жидкого мыла, хром - фото 1

Дозатор Comfort chrome для жидкого мыла, хром

Артикул: CH-068-192
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Дозатор жидкого мыла, настенный СOMFORT CHROME — это современный аксессуар, который подойдет для любителей расставлять акценты и делать контрасты в интерьере. Внешнее покрытие защищает изделия от изнашивания и при должном уходе сохраняет безупречный вид на весь период использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина70 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота150 мм
  • Вес0,475 кг
  • Материалстекло, нержавеющая сталь
  • Цветхромированный

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Товар в корзине

Дозатор Comfort chrome для жидкого мыла, хром
Дозатор Comfort chrome для жидкого мыла, хром
от 1 690
В корзине

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