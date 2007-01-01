Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Офисное кресло для руководителей Burrow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло для руководителей Burrow, серый
10 оценок
12 390
Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 1Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 2Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 3Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 4Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 5Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 6Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 7Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 8Офисное кресло для руководителей Burrow, серый - фото 9

Офисное кресло для руководителей Burrow, серый

Артикул: CH-083-784
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина690 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина690 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки250 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки880 мм
  • Вес упаковки15.60 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

