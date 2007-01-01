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Плетеный диван Акома, коричневый - фото 1Плетеный диван Акома, коричневый - фото 2

Плетеный диван Акома, коричневый

Артикул: CH-056-360
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высококачественная лоза из полиротанга коричневого цвета стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1480 мм
  • Ширина760 мм
  • Высота680 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветбежевый, коричневый, серый
  • Каркассталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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