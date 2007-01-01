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Двухместный диван Lina, графит

Артикул: CH-077-174
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию двуместный диван Lina, который станет изысканным акцентом вашего уюта на свежем воздухе. Он идеально впишется в любое пространство на веранде, террасе или в саду.

Материалы и дизайн:

Диван выполнен из окрашенного в массе полипропилена с повышенной прочностью, что обеспечивает ему долговечность и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Этот материал не только демонстрирует высокие эксплуатационные характеристики, но и легко очищается от загрязнений.

Цвет:

Стильный графитовый цвет добавляет современности и элегантности в интерьер вашего сада. Он гармонично сочетается с различными цветами и текстурами окружающего ландшафта.

Комфорт и функциональность:

Диван Lina предназначен для комфортного отдыха вдвоем. Его лаконичный и продуманный дизайн позволит вам наслаждаться общением с близкими, а также прекрасно расслабляться с любимой книгой или напитком в руках.

Уход:

Легкий уход за изделием позволяет вам не беспокоиться о его состоянии. Просто протирайте поверхность мягкой тряпкой при необходимости.

Создайте уголок уюта и спокойствия в вашем саду с помощью садового дивана Lina – идеального места для отдыха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1300 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота770 мм
  • Материалпластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Двухместный диван Lina, графит
Двухместный диван Lina, графит
25 390
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