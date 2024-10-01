Характеристики товара
Описание
Meyvel MKE-01T (Black) – это элегантное и функциональное устройство, которое обязательно понравится ценителям стиля и практичности. Этот чайник идеально подходит как для домашнего использования, так и для оснащения гостиничных номеров.
Одним из главных преимуществ модели MKE-01T является ее компактный размер, поэтому техника не займет много места на кухне или в любом другом помещении. В то же время, несмотря на свои скромные размеры, в устройстве емкостью 1 литр можно приготовить достаточное количество кипятка для чая и других горячих напитков
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина129 мм
- Глубина195 мм
- Высота211 мм
- Объем1 л
- Материалпластик
- Мощность230 Вт
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки205 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки1 кг