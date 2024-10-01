Характеристики товара
Описание
Чайная станция Meyvel TES-01 (Black) – элегантное сочетание стиля и функциональности. Черное матовое покрытие не только придает устройству утонченный вид, но и обеспечивает прочность корпуса, делая его идеальным для повседневного использования
Модель TES-01 (Black) совместима с чайниками, оснащенными термостатами Strix, Huilaide и Jiatai, оборудована отсеками для чайных принадлежностей и подставкой для чашек, добавляющей удобства при сервировке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина363 мм
- Глубина240 мм
- Высота33 мм
- Вес0.625 кг
- Мощность230 Вт