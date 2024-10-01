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Чайная станция Meyvel TES-01

Артикул: CH-067-532
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Чайная станция Meyvel TES-01 (Black) – элегантное сочетание стиля и функциональности. Черное матовое покрытие не только придает устройству утонченный вид, но и обеспечивает прочность корпуса, делая его идеальным для повседневного использования

Модель TES-01 (Black) совместима с чайниками, оснащенными термостатами Strix, Huilaide и Jiatai, оборудована отсеками для чайных принадлежностей и подставкой для чашек, добавляющей удобства при сервировке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина363 мм
  • Глубина240 мм
  • Высота33 мм
  • Вес0.625 кг
  • Мощность230 Вт

Отзывы

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