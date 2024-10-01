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Электрический чайник Meyvel MKE-04T (Black)

Артикул: CH-067-537
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Meyvel MKE-04T (Black) – это элегантное и функциональное устройство, которое обязательно понравится ценителям стиля и практичности. Этот чайник идеально подходит как для домашнего использования, так и для оснащения гостиничных номеров.

Одним из главных преимуществ модели MKE-04T (Black) является ее компактный размер, поэтому техника не займет много места на кухне или в любом другом помещении. В то же время, несмотря на свои скромные размеры, в устройстве емкостью 1 литр можно приготовить достаточное количество кипятка для чая и других горячих напитков.Корпус Meyvel MKE-04T (Black) выполнен в элегантном черном цвете, а на покрытии не видно отпечатков пальцев, что делает его легким в уходе и сохраняет стильный внешний вид на долгое время.

Одной из удобных функций этого чайника является отключение без воды, которое обеспечивает безопасность и продлевает срок службы устройства. Кроме того, время кипячения воды составляет всего 3-5 минут, поэтому у вас быстро получится приготовить горячий напиток.

Чайник Meyvel MKE-04T (Black) – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство в быту или в гостиничных условиях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина206 мм
  • Высота192 мм
  • Вес850 кг
  • Объем1 л
  • Мощность230 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки210 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки1000 кг

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