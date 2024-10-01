Характеристики товара
Описание
Meyvel MKE-04T (Black) – это элегантное и функциональное устройство, которое обязательно понравится ценителям стиля и практичности. Этот чайник идеально подходит как для домашнего использования, так и для оснащения гостиничных номеров.
Одним из главных преимуществ модели MKE-04T (Black) является ее компактный размер, поэтому техника не займет много места на кухне или в любом другом помещении. В то же время, несмотря на свои скромные размеры, в устройстве емкостью 1 литр можно приготовить достаточное количество кипятка для чая и других горячих напитков.Корпус Meyvel MKE-04T (Black) выполнен в элегантном черном цвете, а на покрытии не видно отпечатков пальцев, что делает его легким в уходе и сохраняет стильный внешний вид на долгое время.
Одной из удобных функций этого чайника является отключение без воды, которое обеспечивает безопасность и продлевает срок службы устройства. Кроме того, время кипячения воды составляет всего 3-5 минут, поэтому у вас быстро получится приготовить горячий напиток.
Чайник Meyvel MKE-04T (Black) – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и удобство в быту или в гостиничных условиях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина206 мм
- Высота192 мм
- Вес850 кг
- Объем1 л
- Мощность230 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки1000 кг