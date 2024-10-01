Характеристики товара
Описание
Незаменимый элемент ежедневной сервировки завтраков и чаепитий. Он сделан из высококачественного термостойкого стекла и пригоден для подачи горячих напитков. В комплекте есть фильтр для настаивания листового чая, трав и ягод. Для удобства использования имеется ручка, которая не нагревается.
Металлическая крышка заварника оснащена небольшой шарообразной ручкой. Длинный носик обеспечивает точную подачу чая. Если на стеклянных стенках образовался осадок, он легко смывается мыльным раствором. Допускается мойка в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина220 мм
- Высота125 мм
- Диаметр79 мм
- Вес0,384 кг
- Объем1 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный