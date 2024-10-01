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Чайник заварочный «Оникс», фактурный, керамика 0,6 л, черный - фото 1Чайник заварочный «Оникс», фактурный, керамика 0,6 л, черный - фото 2

Чайник заварочный «Оникс», фактурный, керамика 0,6 л, черный

Артикул: CH-066-003
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Высота110 мм
  • Вес0,55 кг
  • Объем0,6 л
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

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