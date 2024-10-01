Характеристики товара
Описание
Meyvel MKE-03T (Black) – это элегантное и функциональное устройство, которое обязательно понравится ценителям стиля и практичности. Этот чайник идеально подходит как для домашнего использования, так и для оснащения гостиничных номеров.
Одним из главных преимуществ модели MKE-03T (Black) является ее компактный размер, поэтому техника не займет много места на кухне или в любом другом помещении. В то же время, несмотря на свои скромные размеры, в устройстве емкостью 800 мл можно приготовить достаточное количество кипятка для чая и других горячих напитков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина121 мм
- Глубина180 мм
- Высота212 мм
- Вес0.810 кг
- Объем0.8 л
- Мощность1000 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки203 мм
- Высота упаковки165 мм
- Глубина упаковки140 мм
- Вес упаковки900 кг