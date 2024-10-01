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Электрический чайник Meyvel MKE-03T (Black)

Артикул: CH-067-535
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Meyvel MKE-03T (Black) – это элегантное и функциональное устройство, которое обязательно понравится ценителям стиля и практичности. Этот чайник идеально подходит как для домашнего использования, так и для оснащения гостиничных номеров.

Одним из главных преимуществ модели MKE-03T (Black) является ее компактный размер, поэтому техника не займет много места на кухне или в любом другом помещении. В то же время, несмотря на свои скромные размеры, в устройстве емкостью 800 мл можно приготовить достаточное количество кипятка для чая и других горячих напитков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина121 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота212 мм
  • Вес0.810 кг
  • Объем0.8 л
  • Мощность1000 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки203 мм
  • Высота упаковки165 мм
  • Глубина упаковки140 мм
  • Вес упаковки900 кг

Отзывы

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