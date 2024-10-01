Характеристики товара
Описание
Фен для волос Meyvel MF9-1600 в цвете «Pink» выполнен в минималистичном и элегантном стиле, который органично впишется в любой дизайн интерьера. Благодаря качественному покрытию корпуса, на нем не остаются следы от пальцев.
Встроенный в фильтр из нержавеющей стали предотвращает попадание волос во внутреннюю часть устройства, что способствует увеличению его срока службы.
Уровень шума модели MF9-1600 (Pink) не превышает 60 дБ, что гарантирует комфортное и приятное использование. Мощность 1600 Вт, что позволяет ему быстро нагреваться и долго сохранять работоспособность.
Встроенный микротермический датчик предохраняет устройство от перегрева, автоматически отключая его при достижении критического уровня температуры. Съемная магнитная насадка облегчает процесс использования и хранения.
Наличие двух температурных режимов позволяет подобрать наиболее подходящий режим для сушки волос разного типа. Режим подачи холодного воздуха завершает укладку и помогает сохранить форму прически. Сушка при температуре 55°C подходит для тонких и поврежденных волос, а при 85°C – для густых. Функция ионизации способствует улучшению состояния волос, делая их менее электризованными, более гладкими и сияющими.
Количество температурных режимов: 2
Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 362x535x480
Количество в опт. упаковке, шт.: 15
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина71 мм
- Высота270 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки336 мм
- Высота упаковки172 мм
- Глубина упаковки92 мм
- Вес упаковки1.30 кг