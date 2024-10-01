Товар в корзине. Перейти
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр - фото 1Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр - фото 2

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр

Артикул: CH-067-788
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий
Фотография товара Простыня, 2200 х 2400, сатин 60 / 40, гладкий от компании ChiedoCover.
Следующий Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь
Фотография товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина700 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность380 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр

6
New
Фотография товара Подушка двухкамерная Комфорт, поплин, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухкамерная Комфорт, поплин, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
690

Подушка двухкамерная Комфорт, поплин, 50*70

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр

7
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
490

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

12
New
Фотография товара Подушка Комфорт, поплин, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка Комфорт, поплин, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
690

Подушка Комфорт, поплин, 50*70

12
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000, микрофибра, 150гр

14
New
Фотография товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
790

Махровые полотенца гладкокрашенные, 70*140, 450гр

15
New
Настоящее фото товара Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1600, на резинках, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Наматрасник Дабл Джерси Люкс 1600, на резинках

6
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690

Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, тик, 150гр

13
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
590

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, Туркменистан

7

Другие товары из раздела текстиль для отелей

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр

9
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр , произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, тик, 150гр

14
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
290

Махровые полотенца белые, 40*70, 480гр,Туркменистан

9
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
690

Махровые полотенца белые, 70*140, 480гр, Туркменистан

15
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан, произведённого компанией ChiedoCover
290

Махровые полотенца белые, 50*90, 450гр, Туркменистан

9
New
Фотография товара Коврик Ножки, 650гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коврик Ножки, 650гр, произведённого компанией ChiedoCover
390

Коврик Ножки, 650гр

10
New
Фотография товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр, произведённого компанией ChiedoCover
190

Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр

10
New
Фотография товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр

12
New
Фотография товара Вафельный халат, цветной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вафельный халат, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Вафельный халат, цветной

12
New
Фотография товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 70*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 70*70, произведённого компанией ChiedoCover
290

Чехол на подушку, стеганная микрофибра, 70*70

6

Товар в корзине

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 380гр
190
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
890

Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр

6
New
Фотография товара Подушка двухкамерная Комфорт, поплин, 50*70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухкамерная Комфорт, поплин, 50*70, произведённого компанией ChiedoCover
690

Подушка двухкамерная Комфорт, поплин, 50*70

14
New
Фотография товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Одеяло стеганное Стандарт, 1400 х 2050, микрофибра, 300 гр

7
New
Фотография товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр, произведённого компанией ChiedoCover
490

Махровые полотенца белые, 50*100, 450гр

12