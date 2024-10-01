Характеристики товара
Описание
Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Jade White) отличается минималистичным и эстетическим дизайном, а благодаря качественному матовому покрытию, на поверхности не остаются отпечатки пальцев. Встроенный фильтр из нержавеющей стали предотвращает попадание волос внутрь устройства, что продлевает его срок службы.
Модель MF9-1600 (Jade White) обладает низким уровнем шума менее 60 дБ, что делает его использование комфортным и приятным. Мощность1600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и позволяет использовать фен без перегрузки электросети.
Микротермический датчик защищает устройство от перегрева, выключая его при достижении критической температуры. Благодаря съемной магнитной насадке можно фен удобно хранить и использовать.
Два температурных режима позволяют подобрать оптимальный режим сушки для разных типов волос. Холодный воздух идеально подходит для завершения укладки и помогает зафиксировать форму прически. Бережная сушка при температуре 55℃ подходит для тонких, поврежденных и окрашенных волос, а сушка при 85℃ – для густых и плотных. Функция ионизации делает волосы более блестящими и гладкими, препятствует их электризации.
Количество температурных режимов: 2
Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 362x535x480
Количество в опт. упаковке, шт.: 15
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина71 мм
- Высота270 мм
- Материалпластик
Параметры упаковки
- Ширина упаковки336 мм
- Высота упаковки172 мм
- Глубина упаковки92 мм
- Вес упаковки1.30 кг