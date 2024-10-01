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Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Jade white)

Артикул: CH-067-525
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Фен для волос Meyvel MF9-1600 (Jade White) отличается минималистичным и эстетическим дизайном, а благодаря качественному матовому покрытию, на поверхности не остаются отпечатки пальцев. Встроенный фильтр из нержавеющей стали предотвращает попадание волос внутрь устройства, что продлевает его срок службы.

Модель MF9-1600 (Jade White) обладает низким уровнем шума менее 60 дБ, что делает его использование комфортным и приятным. Мощность1600 Вт обеспечивает быстрый нагрев и позволяет использовать фен без перегрузки электросети.

Микротермический датчик защищает устройство от перегрева, выключая его при достижении критической температуры. Благодаря съемной магнитной насадке можно фен удобно хранить и использовать.

Два температурных режима позволяют подобрать оптимальный режим сушки для разных типов волос. Холодный воздух идеально подходит для завершения укладки и помогает зафиксировать форму прически. Бережная сушка при температуре 55℃ подходит для тонких, поврежденных и окрашенных волос, а сушка при 85℃ – для густых и плотных. Функция ионизации делает волосы более блестящими и гладкими, препятствует их электризации.

Количество температурных режимов: 2

Размеры опт. упаковки (ВхШхГ), мм: 362x535x480

Количество в опт. упаковке, шт.: 15

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Глубина71 мм
  • Высота270 мм
  • Материалпластик

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки336 мм
  • Высота упаковки172 мм
  • Глубина упаковки92 мм
  • Вес упаковки1.30 кг

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