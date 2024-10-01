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Махровые полотенца Бордюр Соты, 100*150, 400гр

Артикул: CH-067-794
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина1500 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность400 г/м²
  • СоставХлопок

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