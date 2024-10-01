Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина1500 мм
- МатериалМахровая ткань
- Плотность400 г/м²
- СоставХлопок
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 2000, на резинках, 300гр
Одеяло стеганное Премиум, 1720 х 2050, микрофибра, 200гр
Махровые полотенца белые, 470гр, 50*100, Узбекистан
Наматрасник Дабл джерси премиум 2000, на резинках
Одеяло стеганное Премиум, 1400 х 2050, микрофибра, 200гр
Махровые полотенца белые, 50*90, 480гр, Туркменистан
Подушка, лебяжий пух, 50*70
Простыня, 2400 х 2600, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3
Махровые полотенца белые, 40*70, 450гр, Туркменистан
Наматрасник стеганый Сегмент стандарт 1200, на резинках, 300гр
Махровые полотенца белые, 70*140, 450гр
Одеяло стеганное Премиум 2200 х 2050, тик, 300гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 40*70, 430гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 50*90, 430гр
Махровые полотенца Греческий Бордюр, 100*180, 430гр,
Одеяло стеганное Шашка, 2200 х 2000, политик, 300гр
Махровые полотенца Бордюр Соты, 40*70, 460гр
Махровые полотенца Бордюр Соты, 70*140, 460гр
Одеяло стеганное Стандарт, 2200 х 2000 микрофибра, 300гр
Одеяло стеганное Премиум, 2200 х 2000, микрофибра, 200гр