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Гастроемкость 1/2, пластик, 3.4л - фото 1

Гастроемкость 1/2, пластик, 3.4л

Артикул: CH-057-663
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина176 мм
  • Высота65 мм
  • Вес0.09 кг
  • Объем3.4 л
  • Материалпластик
  • Цветбелый

Отзывы

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