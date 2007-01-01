Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мармит электрический Limerence, 8,5 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев, произведённого компанией ChiedoCover
Мармит электрический Limerence, 8,5 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев
13 оценок
70 790
Мармит электрический Limerence, 8,5 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев - фото 1

Мармит электрический Limerence, 8,5 л, с откидной крышкой и окном сухой нагрев

Артикул: CH-083-902
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина592 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота220 мм
  • Вес14,35 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Напряжение, В 220 Мощность, Вт 400 Подогрев без использования воды! Мармиты серии - отличный выбор для заведений общественного питания с высокой посещаемостью, которые стремятся оптимизировать свою работу. Будь то официальное мероприятие или неформальная встреча, безводный мармит с сухим жаром — идеальное решение, сочетающее в себе эффективность и производительность. НОВЫЙ БЕЗВОДНЫЙ МАРМИТ — это большой шаг вперед. В производстве мармитов используется новая технология нагрева, которая позволяет подогревать пищу без поддона для воды. Этот мармит — современное оборудование, которое делает подачу блюд более эффективной и удобной. Вам больше не придется беспокоиться о том, что нужно доливать воду, или бояться, что он выкипит. Более того, его мощность составляет всего 400 Вт, что сравнительно мало по сравнению с предыдущим поколением электрических мармитов. Экономия рабочей силы и энергии означает, что вы сможете сократить расходы. Точное цифровое управление с 3 предустановленными уровнями температуры для простоты использования (54 °C, 76 °C и 88 °C). Усовершенствованный гидравлический шарнир с механизмом плавного и замедленного хода. Корпус и крышка из нержавеющей стали с зеркальной полировкой. Благодаря зеркальной поверхности мармит выглядит очень эстетично Большое стеклянное окошко позволяет видеть то, что лежит внутри не открывая крышку. Высота мармита с открытой крышкой 68 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина592 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота220 мм
  • Вес14,35 кг
  • Объем8.5 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

