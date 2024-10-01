Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300/940 мм
- Ширина300 мм
- Вес0,595 кг
- Материалалюминий, дерево
- Цветкоричневый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 250мм
Нож для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая
Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм
Вилка столовая «Астория»
Гастроемкость 1/9, сталь нержавеющая 1л
Ложка столовая «Саппоро бэйсик», длина 197
Нож поварской «Проотель», сталь нержавеющая, ручка пластик
Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черный
Гастроемкость 1/2, пластик, 5.5л
Открывалка для консервных банок, сталь нержавеющая, пластик
Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, дерево, металлический
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Лопата для пиццы поворотная «Элис» анодированный алюминий, металлический
Лопата для пиццы поворотная перфорированная «Аззурра» анодированный алюминий, металлический
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий
Лопата для пепла анодированный алюминий,сталь нержавеющая, черный
Лопата для пиццы алюминиевая, металлический,черный
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий
Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя