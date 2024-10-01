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Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый - фото 1

Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый

Артикул: CH-057-846
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тип - шейкера французский

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота257 мм
  • Диаметр101 мм
  • Вес0,429 кг
  • Объем0,9 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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